"انفوجرافيك | إيراد وإنفاق مصرف ليبيا المركزي خلال عام 2021

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سجلت إيرادات ليبيا خلال العام الماضي 2021 نحو 105.7 مليار دينار، تشمل الإيرادات النفطية والسيادية.

وبلغ إجمالي الإنفاق، في بيان لـ مصرف ليبيا المركزي، حول الإيرادات والإنفاق عن الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021، 85.8 مليار دينار.

وأوضح البيان، أن الإيرادات من النفط بلغت 103.4 مليار دينار، بينما بلغت إيرادات الضرائب 799 مليون دينار والجمارك 311 مليون دينار والاتصالات 198 مليون دينار.

كما أوضح، أن إيرادات بيع المحروقات محليا بلغ 450 مليون دينار، كما بلغت إيرادات الخدمات 494 مليون دينار.

وفيما يتعلق بإجمالي الإنفاق (الفعلي) فإنه ووفقا للمصرف المركزي، قد بلغ نحو 85.8 مليار دينار.

وبلغ الإنفاق على المرتبات: 33.1 مليار والتسييرية: 8 مليار والتنمية: 17.4 مليار والدعم: 20.8 مليار والطوارئ: 6.5 مليار.