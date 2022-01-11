انطلاقة متعثرة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

11 يناير، 2022 9:02 م
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أخبار ليبيا24

خسر منتخب مصر بقيادة محمد صلاح اليوم الثلاثاء أمام نظيره النيجري في مستهل مشاركته في بطولة أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

واستطاع المنتخب النيجيري الفوز على نظيره المصري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب رومدي أدجيا في مدينة غاروا.

وتمكن كليتشي إيهيناتشو بتسديدة يسارية قوية من اقتناص هدف الفوز للنسور في الدقيقة 30.

ورغم المحاولات الحثيثة من جانب المنتخب المصري لإدراك التعادل. إلا أن التكتل الدفاعي النيجيري وغياب رأس الحربة الصريح. بعد إخراج كيروش لمصطفى محمد أهدر تماماً المحاولات المصرية من الجانبين الأيمن والأيسر.

وكانت أخطر فرصة للمنتخب المصري في المباراة عندما استلم محمد صلاح تمريرة بينية من زيزو وتوغل رغم الضغط الدفاعي إلا أنه سدد في جسد حارس نيجيريا في الاختبار الأول له.

واعتلى المنتخب النيجيري بذلك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط في انتظار مواجهة السودان وغينيا بيساو في المجموعة ذاتها.

 

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11 يناير، 2022 9:02 م
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