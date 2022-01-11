الوطنية للنفط تعلن إيقاف الصادرات من ميناء السدرة

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أعلنت المؤسسة الوطنية لللنفط اليوم الثلاثاء. إيقاف الصادرات من ميناء السدرة بسبب عدم قدرتها على تعويض الخزانات التي دمرتها الحروب.

وأضاف المؤسسة في بيان لها. أن الموانئ النفطية تشهد حالة من سوء الأحوال الجوية تعذر معه ربط الناقلات المتراكية بالميناء.

وأكدت أنه نظرًا لعدم وجود سعات تخزينية كافية فقد ارتفع المخزون بالميناء. الأمر الذي اضطرت معه شركة الواحة للنفط إلى تخفيض معدلات إنتاج خام السدرة بحوالى 50 ألف برميل / يومي.

وأشارت إلى أن استمرار سوء الأحوال الجوية قد يؤدي إلى تخفيض أكبر في الإنتاح اليومي ليصل إلى 105 إلف برميل في اليوم .

وأفادت المؤسسة. أن شركة الواحة وشركة البريقة تعاني من نقص في السعات التخزينية بسبب الدمار التي تعرضت له في الحروب خلال الأعوام الماضية.

وذكرت أن مصدر الدخل الوحيد للبلاد يعاني من شح التمويل الأمر الذي أفقدنا مرونة تخزينية وحمل البلاد أعباء مالية وتكاليف إضافية.

ولفتت إلى أن شركة الواحة فقدت حوالي 30 ألف برميل في اليوم من طاقتها الإنتاجية بسبب تقادم الأنابيب إذ أن زيادة الإنتاج تؤدي إلى تمزق الأنابيب.

وقالت المؤسسة :”اليوم تخفض شركة الواحة الإنتاج بمعدل 50 ألف برميل مرشحة للزيادة بسبب ماذكر”.

وختمت المؤسسة بيانها :”نعلن توقف الصادرات في ميناء السدرة لسوء الأحوال الجوية. ونحمل المسؤولية القانونية للجهات التي تقف عائقًا في سبيل تمويل قطاع النفط وتسييل الميزانيات اللازمة”.