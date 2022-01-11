الناظوري والحداد يتفقان على خطة لتنظيم التشكيلات المسلحة

أخبار ليبيا 24

كشفت رئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية، عن تفاصيل إضافية حول الاجتماع الذي عُقد بين القائد العام للجيش الوطني المكلف الفريق عبد الرزاق الناظوري .. ورئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، محمد الحداد.

وأشارت رئاسة الأركان إلى أنه تم الاتفاق على وضع خطة شاملة ”لتنظيم واستيعاب“ التشكيلات المسلحة.

تشكيل لجان مشتركة

وقالت في بيان نشرته أمس الإثنين على صفحتها في ”فيسبوك“ إلى أن الاجتماع تم خلاله بحث وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتشكيل لجان مشتركة .. لتوحيد المؤسسة العسكرية، وبناء جيش ليبي موحد.

وتابعت رئاسة الأركان أن الاجتماع كان بحضور عدد من رؤساء الأركان النوعية والهيئات ومديري الإدارات العسكرية.

يذكر أن شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني .. قالت إن عددا من ضباط المنطقة الغربية حضروا الاجتماع، دون ذكر تفاصيل إضافية.

زرع الثقة

بدوره، أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ومدير مكتب القائد العام للجيش الفريق خيري التميمي .. أن اللقاء الذي جمع الناظوري والحداد هو استكمال لاجتماع سابق في إطار برنامج لتوحيد المؤسسة العسكرية وزرع الثقة بين الطرفين.

وأضاف التميمي، في تصريحات صحفية، أن ”هذه الخطوة تسير في الطريق والاتجاه الصحيحين“ .. مشيرا إلى حضور شخصيات عسكرية من الطرفين اللقاء.

ترحيل مقاتلين أجانب

بدورها، أكدت وسائل إعلام ليبية أن أعضاء لجنة 5+5 العسكرية حضروا الاجتماع الذي ناقش عددا من القضايا التي سبق أن ناقشها القائدان في اجتماعهما السابق قبل أقل من شهر؛ بهدف استكمال البحث فيها.

ونقلت صحيفة ”المستقبل“ الليبية عن مصادر لم تسمها أن الاجتماع ناقش الترتيبات الجارية حاليًا لترحيل دفعة من المقاتلين الأجانب .. والتي تأتي بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الفرنسية ترحيل الجيش الوطني الليبي 300 من المرتزقة الأجانب، في خطوة أشادت بها، واعتبرتها ”بادرة إيجابية“ لكسر الجمود في ليبيا.

منعطف خطير

وذكرت المصادر أن هناك قوائم أعدت مدونة فيها أسماء الدفعة الثانية من المقاتلين الأجانب المقرر مغادرتها البلاد، مرجحة أن تكون من غرب ليبيا، بعد البادرة التي قدمها ”الجيش الليبي“ في وقت سابق.

وتوقعت بعض المصادر أن يكون اللقاء قد تطرق لأزمة توقف صرف رواتب الجيش الليبي، خاصة بعد أن كشف مسؤول عسكري ليبي أن هناك وساطات من اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ”5+5“ لحل الأزمة، قبل أن تدخل ”منعطفًا خطيرًا“، وفق تعبيره.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع الذي عقد بين الناظوري والحداد في مدينة سرت، يوم 11 ديسمبر الماضي.

وتركزت أهم المباحثات، التي عقدها الطرفان خلال الاجتماع السابق، حول وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء جيش ليبي، بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية، من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض، إلى جانب وضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة.