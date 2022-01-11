المشري يلتقي القطراني لبحث مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

أجرى، رئيس مجلس الدولة خالد المشري رفقة النائب الثاني للمجلس، عمر بوشاح اليوم الثلاثاء، محادثات في طرابلس مع النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين القطراني.

وقال مكتب الإعلام بمجلس الدولة، إن اللقاء تناول آخر التطورات السياسية الجارية في ليبيا ومن بينها ملف الانتخابات.

وأضاف، كما تناول اللقاء مسار عمل الحكومة والوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه أداءها.

ونقل المكتب عن المشري تأكيده على استمرار التواصل والتشاور بين الأطراف السياسية. لإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قبل المواطنين.