استمرار تأثير موجة البرد على مناطق الشمال في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء .

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الأجواء استمرار تأثير موجة البرد على مناطق الشمال مع رياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة من حين لأخر خاصة على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: مازلت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على فترات تصحبها خلايا رعدية احيانا.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا هذا اليوم خاصة على الساحل تصل سرعتها إلى (60) كم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14/08) م°.

الخليج -سهل بنغازي حتىامساعد -الواحات-مرادة:

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا رعدية احيانا وتكون جيدة خاصة على المنطقة الممتدة من اجدابيا الى الجبل الاخضر مما تسبب في جريان بعض الاودية المحلية.

الرياح: جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة الى قوية أحيانا هذا اليوم قد تصل سرعتها على بعض المناطق الى (60) كم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(16-10) م°.

الجفرة -سبها-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على غدامس-الحمادة و الجفرة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على مناطق الجفرة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(20-15) م° و تسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة-السرير-تازربو:

حالة السماء:السماء صافية الر قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(21-18) م° .