استمرار تأثير موجة البرد على مناطق الشمال في ليبيا
أخبار ليبيا 24 – خبر
نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء .
ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الأجواء استمرار تأثير موجة البرد على مناطق الشمال مع رياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة من حين لأخر خاصة على المناطق الساحلية.
رأس إجدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-
حالة السماء: مازلت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على فترات تصحبها خلايا رعدية احيانا.
الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا هذا اليوم خاصة على الساحل تصل سرعتها إلى (60) كم/ساعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14/08) م°.
الخليج -سهل بنغازي حتىامساعد -الواحات-مرادة:
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا رعدية احيانا وتكون جيدة خاصة على المنطقة الممتدة من اجدابيا الى الجبل الاخضر مما تسبب في جريان بعض الاودية المحلية.
الرياح: جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة الى قوية أحيانا هذا اليوم قد تصل سرعتها على بعض المناطق الى (60) كم/ساعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(16-10) م°.
الجفرة -سبها-غدامس-الحمادة:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على غدامس-الحمادة و الجفرة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على مناطق الجفرة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(20-15) م° و تسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.
الكفرة-السرير-تازربو:
حالة السماء:السماء صافية الر قليلة السحب.
الرياح: جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(21-18) م° .