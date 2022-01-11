القطراني يبحث عمل وزارة الثروة البحرية خلال الفترة الماضية

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بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني اليوم الثلاثاء بمكتبه بمدينة طرابلس اجتماعاً مع وزير الثروة البحرية عادل سلطان وبحضور وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان أعمال الوزارة خلال الفترة الماضية .

حيث استعرض وزير الثروة البحرية مع وكيل وزارة العدل ما تم تنفيذه من أعمال منذ توليهم لمهامهم. وفق ما هو ممنوح لهم من صلاحيات باللوائح المنظمة لعمل الوزارتين. بالإضافة الى مناقشة العراقيل التي واجهتهم خلال المدة الماضية والسبل المراد اتباعها من قبلهم لحلحلتها .

وفيما يتعلق بملف حقوق الانسان أكد النائب الاول على أهمية هذا الملف خاصةً في تطبيق أحكام القضاء وملاحقة الجناة. وتوفير محاكمة عادلة لهم مع ضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ حقوق نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل. وتوفير احتياجاتهم طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها .

اما فيما يتعلق بوزارة الثروة البحرية حث النائب على ضرورة العمل لتوفير البنية التحتية اللازمة لتنشيط الصيد البحري. وفتح المجال للإستثمار في هذا القطاع لغرض تنويع مصادر الدخل. وإنعاش الاقتصاد الليبي وتوفير وظائف للمختصين بالتنسيق مع وزارة العمل .

وكان القطراني قد أجرى لقاء مع ، رئيس مجلس الدولة خالد المشري رفقة النائب الثاني للمجلس، عمر بوشاح اليوم الثلاثاء، محادثات في طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بمجلس الدولة، إن اللقاء تناول آخر التطورات السياسية الجارية في ليبيا ومن بينها ملف الانتخابات.

وأضاف، كما تناول اللقاء مسار عمل الحكومة والوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه أداءها.

ونقل المكتب عن المشري تأكيده على استمرار التواصل والتشاور بين الأطراف السياسية. لإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قبل المواطنين.