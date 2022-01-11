العكاري يكشف عن التشوهات في الاقتصاد الليبي التي تحتاج معالجة في 2022

11 يناير، 2022 2:29 م
6
مصباح العكاري
مصباح العكاري

أخبارليبيا24

كشف عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري. عن التشوهات بالاقتصاد الليبي التي تحتاج إلى معالجة حقيقية خلال سنة 2022  والسنوات المقبلة.

وأضاف العكاري أن من هذه التشوهات الدعم  (الرفع التدريجي)، وتوحيد البنك المركزي، وسعر الصرف (المراجعة الدورية).

وذكر عضو الجنة أنه لابد من توحيد الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة – هيئة الرقابة الإدارية).

ولفت العكاري. إلى لليبيا مصدر دخل وحيد (النفط) ولابد من خلق مصادر أخرى بديلة، موضحًا أن اقتصاد الظل  يمثل 60%  من حجم الاقتصاد (شركات ومحلات بدون ترخيص).

وأكد أن من بين التشوهات كذلك ثقافة مجتمع غير إنتاجية والاعتماد على وهم الدولة الغنية، إضافة إلى المرتبات وحجم مدفوعاتها (2.8 مليون موظف).

ودعا عضو اللجنة. إلى ضرورة العمل على إصدار جدول موحد للمرتبات، مؤكدًا أن القطاع الخاص مقيد من الدولة وغير مدعوم بشكل يسهم في الدفع بالاقتصاد إلى الأمام.

11 يناير، 2022 2:29 م
6

مقالات ذات صلة

الدبيبة وإدارات وزارة التعليم

الدبيبة: عدم  وجود برنامج زمني واضح فضيحة لوزارة التعليم

11 يناير، 2022 3:06 م
المؤسسة الوطنية للنفط

الوطنية للنفط تعلن إيقاف الصادرات من ميناء السدرة

11 يناير، 2022 1:40 م
الناظوري والحداد

الناظوري والحداد يتفقان على خطة لتنظيم التشكيلات المسلحة

11 يناير، 2022 1:06 م

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب شرقي المتوسط

11 يناير، 2022 11:49 ص
زر الذهاب إلى الأعلى