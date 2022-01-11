الدبيبة: عدم  وجود برنامج زمني واضح فضيحة لوزارة التعليم

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء إن عدم وجود برنامج زمني واضح يعتبر بمثابة فضيحة لوزارة التعليم.

وأضاف الدبيبة. خلال اجتماعه مع إدارات وزارة التربية والتعليم المختلفة أن القرارات الارتجالية غير المدروسة مثل إلغاء مادة الحاسوب قرارات غير مسؤولة.

وأكد أن فوضى التعليم لابد من إصلاحها بداية من المناهج وتحديد الجدول الزمني. بالإضافة إلى تحسين البيئة المدرسية وتأهيل من هم خارج الملاك وضبط الامتحانات والقضاء على ظاهرة الغش.

وأشار الدبيبة إلى أن التعليم لابد من إصلاحه والتهاون فيه هو تهاون مع أنفسنا وأبنائنا ومستقبل بلادنا.

وأكد رئيس الحكومة. على ضرورة الاهتمام بتطوير العملية التعليمية لتواكب العصر قائلا :”سنظل دائما داعمين بشتى الطرق للمعلم الذي يربي النشأ ويخرج أجيالًا ستبني الوطن”.

وتابع الدبيبة :”قدمنا اعتذارًا لكل طلابنا وأولياء أمورهم عن تأخر توفر الكتب ولحل هذا الأمر جذريًا يجب أن تطبع الكتب في ليبيا”.

وأشار إلى أن الانتقال لأساليب تعليمية أخرى غير الكتب يحتاج إلى وقت ولا يمكننا أن نطبقه في بلاد لا زالت في طور الاستقرار.

وذكر رئيس الحكومة :”الأولى لنا أن نستمع لأبنائنا الطلبة ونستلهم أفكارنا منهم. وباشرنا السنة الماضية في صيانة واستكمال عدد كبير من المدارس في مختلف مناطق ليبيا كافة”.

وأفاد الدبيبة :”سنبني المزيد في هذا العام، ولن نرضى بعد الآن بأن يتعلم أبناؤنا في براريك وتريلات”.

وقال أيضًا :”شددنا على ردع أي تعنيف للطلبة وعلى الوزارة أن تقف بشكل حازم لإنهاء هذه الظاهرة”.