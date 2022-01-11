التنسيق بين الخارجية والطيران المدني لرفع الحظر عن الطيران المدني

أخبارليبيا24

التقى وكيل وزارة الخارجية عمر كتي مع رئيس مصلحة الطيران المدني مصطفى عمار للتنسيق بشان رفع الحظر عن الطيران المدني.

وتمحور اللقاء الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس حول أهمية توحيد الجهود لرفع الحظر المفروض على الطيران المدني.

وأكد كتي خلال اللقاء على أهمية وجود ثقل ودعم سياسي إلى جانب الدعم الفني للتعجيل برفع الحظر.

ومن جانبه تحدث عمار عن آفاق التعاون فيما يخص الطيران المدني مع كل من الخطوط القطرية، وطيران الإمارات، ومصر للطيران، والخطوط التركية.

وأشار إلى أنه من المقرر وفي هذا الإطار زيارة الجزائر قريبا والالتقاء بمسؤولي الخطوط الجزائرية.

وأوضح أن لدى مصلحة الطيران برنامجا لتدريب الموظفين، كما ستتخذ المصلحة خطوات هامة لدعم جهود وزارة الخارجية لرفع الحظر.

واتفق خلال اللقاء على آليات التنسيق ما بين الطيران المدني ووزارة الخارجية، والإعداد لزيارة اليونان وعدد من الدول الأوروبية.

وتهدف هذه الزيارة لإطلاع مسؤولي الطيران في تلك الدول على ما اتخذ من إجراءات لتوفير البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات الليبية.