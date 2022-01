أسوس تكشف عن حاسوب محمول قابل للطي

أخبار ليبيا24

كشفت شركة أسوس التايوانية عن جهاز لوحي جديد يحمل اسم ZenBook 17 Fold ووصفته كجهاز هجين بين اللوحي واللاب توب مع شاشة قابلة للطي من نوع OLED.

جاء ذلك خلال مشاركتها في معرض CES 2022في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وأكدت أسوس أن العالم الرقمي يتجه نحو جيل جديد من الأجهزة ذات الشاشات القابلة للطي. بعد وصول عدة هواتف بنفس الفكرة على مدار السنوات القليلة الأخيرة واتساع انتشارها ورواجها لدى المستخدمين.

وقالت إنه حان الوقت للكشف عن أول لاب توب لها بشاشة قابلة للطي. مؤكدة أن الجهاز يعتبر لاب توب أكثر منه لوحي لأنه يأتي أولًا ضمن سلسلة ZenBook كما أنه يعمل من الداخل بنظام تشغيل ويندوز 11.

The new #Zenbook 17 Fold #OLED offers extreme power with up to a 12th Gen Intel® Core™ i7 processor and a 75 Wh battery, yet it weighs only 1.6 kg without the keyboard. Do you want to own a laptop that has everything?#CES2022 #TheIncredibleUnfolds

— ASUS (@ASUS) January 11, 2022