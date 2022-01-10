وزير الداخلية يجتمع مع سفير الإتحاد الأوروبي

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اجتمع وزير الداخلية خالد مازن ظهر اليوم الاثنين مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل وعقيد “امونيولي” مسؤول الأمن ومكافحة الإرهاب وآندرو المستشار السياسي بالبعثة.

وأوضحت صفحة الوزارة على الفيسبوك أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يجريها الوزير. المتعلقة بحلحلة بعض الملفات المهمة والملحة وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية. وما يشكله هذا الملف وتداعياته من تحدي أمني للدولة الليبية ولدول الاتحاد.

وأكد الوزير على وضع استراتيجية مشتركة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لسنة 2022م فيما يخص التعاون الأمني. والملفات التي يدعمها الاتحاد وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرة بين الجانبين.

وأعرب سفير الإتحاد الأوروبي عن تفهمه لما طرحه الوزير، موضحاً على إن الإتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد للعمل وفق الاستراتيجية المشتركة. مؤكداً دعمه الدائم لوزارة الداخلية الليبية.

وحضر الاجتماع مدير إدارة التخطيط الأمني لواء جمال صفر ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان. ونائبه عميد جلال هويدي ورئيس مكتب تقييم ومتابعة الأداء عميد سليمان الباروني, وعقيد “عبدالجليل باتي عضو باللجنة المركزية.

وفي سياق منفصل كشف مصدر أمني مسؤول في طبرق عن تفاصيل تحرير 14 مهاجرًا مصريًا غير شرعي. كانوا محتجزين داخل مزرعة جنوبي المدينة.

المصدر الأمني وصف لأخبار ليبيا 24 العملية بأنها أكبر وأخطر عملية تحرير وقد جرى تنفيذها في أواخر العام الماضي.

في حين قال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن عناصر الأمن الجنائي داهموا مخازن احتجاز مهاجرين دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية. وذلك بعد ورود معلومات بالخصوص.