وزارة الصحة: المخزن الذي احترق بمستشفى الهضبة الخضراء لا توجد به أدوية

10 يناير، 2022 4:03 م
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حريق بمخازن مستشفى الخضراء
حريق بمخازن مستشفى الخضراء

أخبارليبيا24- خاص

قالت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة وداد ابو النيران إن المخزن الذي احترق بمستشفى الهضبة الخضراء لا توجد به أدوية.

وأضافت ابو النيران لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الاثنين، أن المخزن المحترق يحوي على مستلزمات ومعدات طبية.

وأوضحت رئيس القسم أن المخازن جزء منها للمستشفى، وجزء منها لوزارة الصحة “مخازن للطوارئ”.

وأشارت إلى أن سبب نشوب الحريق وكل ما يستجد من تحقيقات لدى وزارة الداخلية، فهي المسؤولة عن كل هذا.

وكان حريقًا اندلع السبت بمخازن الأدوية والمعدات الطبية بمستشفى الهضبة الخضراء بالعاصمة طرابلس، من غير أن تعرف الأسباب التي أدت إلى اندلاعه.

وهرعت سيارات الدفاع المدني إلى مكان لإخماد الحريق الذي ظهر هائلًا في صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وطمأنت إدارة مستشفى الخضراء بأن الحريق لم يسفر عن أي أضرار بشرية.

وأكد مدير مستشفى الهضبة الخضراء سالم بوقصة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبارليبيا24” أن محتويات المخزن جميعها معدات طبية.

ونفى بوقصة ما يتداول حول وجود مخازن للأدوية مؤكدا أنه لا صحة لما يتداول عن وجود أدوية داخله.

وأوضح أن المخزن المنكوب خاص بالمستشفى فقط، وليس تابعا لوزارة الصحة.

10 يناير، 2022 4:03 م
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