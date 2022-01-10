هيمنة مصرية على أرقام الكان القياسية

أخبارليبيا24- خاص

انطلقت مساء أمس الأحد. بالعاصمة الكاميرونية ياوندي منافسات كأس امّم افريقيا لكرة القدم وهي البطولة التي تعد الاقوي على مستوى القارة السمراء.

“أخبارليبيا24” من خلال هذا التقرير تقدم لكم أبرز الأرقام القياسية للمسابقة القارية والتي تشهد هيمنة كبيرة للمنتخب المصري.

توج 14 منتخبا بلقب كأس الأمم الأفريقية على مدار 32 نسخة. ويعتبر المنتخب المصري الاكثر حصدا للكأس برصيد 7 ألقاب، إضافة إلى كون الفراعنة المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب في 3 نسخ متتالية.

وتمتلك نسخه عام 2019 والتي نظمت بمصر رقما قياسيا كونها الأكثر تسجيلا للأهداف بعدد 102 هدف. كما شاركت مصر في 24 نسخة وغاب عن عدد بسيط من البطولات .

ولم تتوقف أرقام مصر عند حصد ألقاب فقط. فمصر هي أكثر البلدان احتضانًا للبطولة وذلك في 5 نسخ كان، آخرها نسخة 2019.

من جانبه يمتلك منتخب تونس رقما مميزا كونه ظهر في 15 نسخة على التوالي وهو الأمر الذي لم تحققه منتخبات بارزة أفريقيًا.

وفِي أرقام اللاعبين. يتصدر الأسطورة الكاميروني صامويل ايتو قائمة الهدافين التاريخيين للكان حين نجح في تسجيل 18 هدفا.

ويعتبر الحارس المصري السابق عصام الحضري أكبر لاعب شارك في الكان. وكان ذلك خلال نهائي عام 2017 أمام الكاميرون بعمر 44 عاما و21 يوما.

ويتقاسم المصري أحمد حسن، والكاميروني ريجوبرت سونج رقم أكثر لاعب مشاركة فى البطولة بـ 8 بطولات لكل منهما.

ويمتلك المصري محمود الجوهري والنيجيري ستيفن كيشي. رقما فريدا كونهما حققا لقب كأس الأمم الأفريقية على صعيد اللعب والتدريب.

ويعد المصريان أحمد حسن وعصام الحضري الأكثر حصولا على لقب البطولة، بأربع مرات، وكان ذلك أعوام 1998 و2006 و2008 و2010.

كما أن المصري حسام حسن هو أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الكان ، بعمر 39 عاما و174 يوما،وجاء ذلك في نسخة 2006.