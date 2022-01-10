نوفاك ديوكوفيتش يعلق على إخلاء سبيله من مركز احتجاز الهجرة الإسترالي

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علق نجم كرة التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، لأول مرة على قرار محكمة أسترالية بإخلاء ‏سبيله على الفور من مركز احتجاز تابع لوزارة الهجرة‎.‎

وكتب ديوكوفيتش عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “أنا سعيد وممتن لأن القاضي أبطل إلغاء تأشيرتي. وعلى الرغم من كل ما حدث، أريد أن أبقى وأحاول المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة”.

وأردف المصنف الأول عالميا: “ما زلت أركز على المنافسة في البطولة. لقد جئت إلى هنا للعب في واحدة من أهم الأحداث التي نقيمها أمام الجماهير الرائعة”.

في حين توجه نوفاك ديوفوكوفيتش بالشكر إلى كل من دعمه خلال أزمة احتجازه داخل حجر عزل صحي. وكل من شجّعه لكي يبقى قويا وصامدا”.

ونشر ديوفوكوفيتش مع تغريداته صورة له داخل حديقة ملبورن. حيث تعقد بطولة أستراليا المفتوحة، والتي ستنطلق في 17 يناير الجاري.

وسُمح للنجم الصربي في وقت سابق بمغادرة فندق احتجاز في مدينة ملبورن بأستراليا، بعد أن قال قاضٍ إن قرار إلغاء تأشيرته كان غير مبرر.

وقال شقيق اللاعب في مؤتمر صحفي بعد الإفراج عنه إن “الحقيقة والعدالة” انتصرت، وأن الأسرة “ممتنة لنظام العدالة”.

وظل ديوكوفيتش محتجزا هناك لمدة 4 ليال، في نزاع حول ما إذا كان قد تم إعفاؤه من القاعدة. التي تتطلب من غير المقيمين الحصول على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، من أجل دخول أستراليا.

وأكد محامو ديوكوفيتش أن موكلهم أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضي، وهو ما يعني أنه يمكنه دخول البلاد بشكل قانوني.