مصر تهيمن على أرقام الـ “كان” القياسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت الأحد بالعاصمة الكاميرونية ياوندي منافسات كأس أمّم إفريقيا لكرة القدم وهي البطولة التي تعد الأقوى على مستوى القارة السمراء.

أخبار ليبيا 24 من خلال هذا التقرير تقدم لكم أبرز الأرقام القياسية للمسابقة القارية والتي تشهد هيمنة كبيرة للمنتخب المصر.

وتوج 14 منتخبا بلقب كأس الأمم الأفريقية على مدار 32 نسخة.

الأكثر حصدا للألقاب

ويعتبر المنتخب المصري الأكثر حصدا للكاس برصيد 7 ألقاب، إضافة إلى كون الفراعنة المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب في 3 نسخ متتالية.

وتمتلك نسخه عام 2019 والتي نظمت بمصر رقما قياسيا كونها الأكثر تسجيلا للأهداف بعدد 102 هدف.

كما شاركت مصر في 24 نسخة وغاب عن عدد بسيط من البطولات.

أكثر احتضانا للبطولة

ولم تتوقف أرقام مصر عند حصد الألقاب فقط فمصر هي أكثر البلدان احتضانا للبطولة وذلك في 5 نسخ كان، آخرها نسخة 2019.

من جانبه يمتلك منتخب تونس رقما مميزا كونه ظهر في 15 نسخة على التوالي وهو الأمر الذي لم تحققه منتخبات بارزه أفريقيا.

وفِي أرقام اللاعبين يتصدر الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو قائمة الهدافين التاريخيين للكان حين نجح في تسجيل 18 هدفا.

أكبر لاعب في تاريخ البولة

ويعتبر الحارس المصري السابق عصام الحضري أكبر لاعب شارك في الـ كان وكان ذلك خلال نهائي عام 2017 أمام الكاميرون. بعمر 44 عاما و21 يوما.

ويتقاسم المصري أحمد حسن، والكاميروني ريجوبرت سونج رقم أكثر لاعب مشاركة في البطولة بـ 8 بطولات لكل منهما.

ويمتلك المصري محمود الجوهري والنيجيري ستيفن كيشي، رقما فريدا كونهما حققا لقب كأس الأمم الأفريقية على صعيد اللعب والتدريب.

أحمد حسن والحضري الأكثر حصولا على اللقب

ويعد المصريان أحمد حسن وعصام الحضري الأكثر حصولا على لقب البطولة، بأربع مرات، وكان ذلك أعوام 1998 و2006 و2008 و2010.

كما أن المصري حسام حسن هو أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الكان، بعمر 39 عاما و174 يوما، وجاء ذلك في نسخة 2006.