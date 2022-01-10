محكمة أسترالية تأمر بإخلاء سبيل ديوكوفيتش

10 يناير، 2022 12:32 م
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نوفاك ديوكوفيتش

أمر قاض أسترالي يوم الاثنين بإخلاء سبيل نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من مركز احتجاز تابع لوزارة الهجرة، قائلا إن قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة نجم التنس الصربي لدخول البلاد “يفتقر إلى المنطق”.

وأمر القاضي أنطوني كيلي بالإفراج عن ديوكوفيتش في غضون 30 دقيقة وإعادة جواز سفره ووثائق السفر الأخرى إليه، مما أعاد إحياء فرصة المصنف الأول عالميا للفوز بلقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والانفراد بالرقم القياسي عندما تنطلق أستراليا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر.

ومع ذلك قال محامو الحكومة الاتحادية للمحكمة إن وزير الهجرة في البلاد يحتفظ بالحق في ممارسة سلطته الشخصية لإلغاء تأشيرة ديوكوفيتش مرة أخرى.

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10 يناير، 2022 12:32 م
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