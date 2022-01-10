مجتمع| من وجهة نظركم هل خيانة الزوج غلطة بسيطة ولا أمر ماينفعش التهاون فيه؟

أخبارليبيا24- مجتمع

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قضية اليوم. هي قضية انتشرت مؤخرًا بشكل أوسع خصوصًا مع انتشار التكولوجيا والإنترنت ما أدى إلى استغلال البعض لها استغلالًا سيئًا.

اليوم نسأل متابعينا عن قضية خيانة الزوج لزوجته. وهل من الممكن اعتبارها علطة بسيطة أم أنه أمرٌ جلل لا يمكن التهاون فيه.

بدأت Laylla Mohhd بالقول :”إذا تقصد الزنا بمنشورك عارف أنه فيه آيات قرآنية وربك مش متهاون”.

وترى نجاة الطرابلسي بأنه :”انحطاط أخلاقي وديني. ومن كان هذا طريقه لا تلزمني مرافقته. لأني أنا لست هكذا كل يشق طريقه لوحده وتحسبوه هين وهو عند الله عظيم”.

فيما تقول “أم فتحي :”ليست بسيطة ولكن الأمر بيد المرأة لو تفاهمت مع زوجها ما فيش مشكلة”.

تعارضها نونه الحداد بالقول :”الخيانة مافيهاش تفاهم يا أم فتحي، هذي قلة كرامة للمرأة”.

وتنضم إليه Rouwida Bo-algeda “أكيد غلطة ما يتهاونش عليها”.

وتقول روند الجوري روند الجوري :”بالنسبة لمجتمعنا وأمهاتنا. يعتبروا فيها نزوة أو غلطة ويقولولك سامحيه بو صغارك. لكن بالنسبة لربى ولديننا الإسلامى. ذنب كبير يعنى زنا والمفروض يتعاقب عليها والزوجة هى اللى تقرر والحق معاها”.

وتعقتد Om Youssef :”أي رجل يخون مراته أكيد وراه سبب، واللي هو إهمال المرأة لزوجها”.

سلمة المؤمنة تقول :”أكبرغلطة خاصة الزنا ومايترتب عليها من أمراض فتاكة لاتسامح ولاتهاون في الخيانة”.

وتضيف :” لعلمك اختلطت حتي الأنساب من الخيانة. في من أنجب أطفالا من الخائنة واحتسبوا على زوجها واكتشفهم أنهم ليسوا من صلبه وصارت مشاكل”.

ويقول Ezo Ibrahim :”أمر لاينفع التهاون معه ثم نشر الأمراض وخلط الأنساب ثم قول الله تعالى لا تقربوا الزنا إنه فاحشة وساء سبيلا”.

أم أرام تقول :”أكيد ما ينفعش يتغفر نهائي”. وتعتقد Salwa Abduallah :”الرجل الخائن ماعاش فيه أمان ولا نقدر نثق فيه”.

وتقول شجرة السنديان العقوري :”موضوع لاتهاون فيه لأنه محرم أولا وثانيا لديك رخصة في أربعة بالحلال. فلاداعي للانحطاط الديني الأخلاقي”.

وتؤكد أحلام يحي :”كان خان معناها لازم تنقطع رقبته، تركه في الحال لا تستمعي إليه إذا حاول تبرير ما فعل فقط غادريه ولا تلتفتي إليه لأنه لايستحق”.

وتعتقد ورفلية والفخر ليا :”الزواج مقدس من عند الله بالنسبة لي أنا الصراحه من الأول أنه لو هو يريد أن يكون مع مراة غيري أو يريد الزواج تاني ليست لدي مشكلة وأنا اختار الانسحاب بهدوء سأحترم رأيه”.

وترى Enas Ali :”خيانته ماينفعيش التهاون فيها أصلا. حتى الثقة خلاص فيه منتهية والحياة معاه رتيبة ممكن علي خاطر الأطفال باش مايتشردوش. بس بتتحمل لكن يبقي شئ كبير انكسر في بقلبها وعينها مهما حاول الزوج الخائن ترضيتها”.

وتضيف Enas Ali :”فيه مار نفسي للزوجة ودائما عندهم شماعة هذه الزوجة مهمله وهي ليست قاعدة نهائيا”.

وتؤكد رحمة وغفرآن بالقول :”الخيانة فى حد ذاتها أسم تهتز منه الروح مرعبة فى كل شئ ﻻ تهاون فيها”.

وتقول Mônâ Sââd :”أمر ما ينفعش التهاون فيه، أني نعتبرها إهانة عظمى للمرأة ولو رضت بيها وسامحت هكي تكون ذلت روحها وعفست ع كرامتها”.

كذلك Memmzii H Li تقول :”لا ينفع التهاون فيه الخيانة مرة من أي حد من صديق من قريب من أخ من زوج الخيانه تنهي كل شيء”.

تؤيدهن فوفو المسماري :”طبعا لا يمكن التهاون فى الخيانة، هى أصعب شىء للطرفين”.

وتساءلت ورود الجنان :”لماذا الخيانة أصلا إذا ربي رزقه بالحلال فلماذا هذا الفعل الفاحش إذا كان من غير زواج”.

وترى إيمان مصراتة :”لا مش غلطة بسيطة وأمر لا يمكن التهاون فيه”. فيما تعقتد AL Tasneemoo :”أن المجتمع هذا كل شي للرجل عادي ومبرر كان المرأة خانت راه كلها وقفت ضدها”.

وتقول عائشة يعقوب :”خيانة الزوج تدمر الزوجة وتدخلها في متاهات نفسيا واجتماعيا. خاصة إذا كانت صغيرة في غياب الوعي والسند وتفقدها لذة العيش والاستقرار. وتحدث تفكك أسري رغما عن الطرفين لهذا جعل بينهم ميثاق غليظ فاحذروا جميعا”.