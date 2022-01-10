فني بدائرة الجهد المتوسط درنة يلقى حتفه إثر صعقة كهربائية

10 يناير، 2022 10:08 م
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أخبار ليبيا 24

لقى فني تابع لدائرة الجهد المتوسط درنة حتفه إثر صعقة كهربائية أثناء عمله على إصلاح عطل على الخط المغذي لمنطقة أبشارة الواقعة غرب القبة.

ونعى العاملون بدائرة خدمات المستهلكين ودائرة توزيع القبة الفني حسين بوجلدين، الذي لقي حتفه أثناء العمل الرسمي.

وأرجع العاملون وفاة الفني لقلة الإمكانيات وغياب أبسط معدات الأمن والسلامة بشركة الكهرباء.

 الجدير بالذكر أن جثمان الفني بقي في مستشفى القبة العام لفترة نظرا لعدم وجود أي سيارة إسعاف بالمستشفى التي تخدم رقعة جغرافية واسعة.

وذلك في غياب تام لوزارة الصحة رغم مناشدة المواطنين المتكررة لتوفيرها.

وكانت قد فقدت دائرة كهرباء القبة خلال العامين الماضيين عدد من المهندسين والفنيين.

نظرا لعدم توفر معدات الأمن والسلامة وتهالك الخطوط وتعرضها لأعطال بشكل متكرر دون أي اهتمام من الجهات المعنية.

10 يناير، 2022 10:08 م
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