عقب عودته لسابق عمله لشركة الاتصالات القابضة.. مجموعة مسلحة في طرابلس تختطف فيصل قرقاب

أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر مقربة من مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة اختطاف رئيس المجلس الأسبق الدكتور فيصل قرقاب في العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، إن مجموعة مسلحة قامت بخطف قرقاب من “ڤيلا” بمنطقة بن عاشور وسط العاصمة واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عملية الخطف جاءت بعد يوم من قرر السجل التجاري بعوة قرقاب بموجب أمر ولائي صادر عن محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مشمولا بالنفاذ المعجل ومذيلا بالصيغة التنفيذية، وبذلك يكون فيصل قرقاب هو الممثل القانوني للشركة القابضة.