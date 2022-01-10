صولة يفسخ عقده مع الصفاقسي ويقترب من العربي الكويتي

10 يناير، 2022 10:51 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

توصل نادي الصفاقسي التونسي لاتفاق  مع الدولي الليبي محمد صولة يقضي بإنهاء عقد اللاعب  بالتراضي.

وفِي تصريحات  لصالح صولة والد اللاعب، قال  أن ابنه  فسخ عقده، مع النادي الصفاقسي بالتراضي.

مشيرا أنه يأتي بعد أن أمهل الفريق خمسة عشر يوماً لدفع رواتب أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر، التي تتجاوز 35 ألف دولار، قبل أن يفسخ عقده من جانب واحد.

وذكر أن محمد  يقترب من التعاقد مع العربي الكويتي، في  الانتقالات الشتوية.

وبدأ محمد صولة مشواره مع كرة القدم  في الأهلي طرابلس، وخاض تجربة الاحتراف في الدوري البحريني مع نادي المحرق في يناير 2018.

 وأيضا الرفاع قبل أن ينضم في أكتوبر 2020 إلى الصفاقسي التونسي بصفقة انتقال حر لمدة موسمين.

10 يناير، 2022 10:51 م
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