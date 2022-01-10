تعليم المرج تعلن الثلاثاء عطلة رسمية

10 يناير، 2022 11:04 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت مراقبة تعليم المرج، اليوم الإثنين، أن يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية بكافة المرافق التعليمية التابعة للمراقبة.

وأوضح مكتب الإعلام والتواصل في مراقبة تعليم المرج أن الدراسة تستأنف يوم الأربعاء ويستثنى من عطلة يوم غد موظفي الديوان.

وأكد أن العطلة نظرا لاستمرار تدني درجات الحرارة وحرصا على سلامة الطلبة.

وكانت مراقبة التربية والتعليم ببنغازي أعلنت أمس الأحد عن عطلة رسمية يومي الإثنين والثلاثاء في كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها؛ وذلك لسوء الأحوال الجوية.

 

10 يناير، 2022 11:04 م
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