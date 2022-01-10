تعرف على مخصصات الـ 20 ألف دولار بحسب مشروع أرباب الأسر

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير مشروع أرباب الأسر بالمصرف المركزي سالم السيوي. شروع المصارف التجارية في تنفيذ مخصصات الـ20 ألف دولار للعام الجاري.

وقال السيوي لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين، إنه تم استئناف فتح منظومة الأغراض الشخصية للعام الجاري.

وأكد أن المصارف التجارية بدأت في تنفيذ مخصصات منظومة الأغراض الشخصية المقسمة بين البطاقة والحوالات السريعة. وفق سعر الصرف المحدد من المركزي.

وأوضح أن تأخير صرف منحة الزوجة والأبناء سببه وزارة الشؤون الاجتماعية، التي من المفترض أن ترسل إلى مصرف ليبيا المركزي خطاباً حتى يأذن المصرف بصرف المنحة.

وأفاد مدير المشروع أنه لم يصلهم خطاب من الشؤون الاجتماعية لصرفها حتى هذه اللحظة.