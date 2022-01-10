مصلحة النقل البحري والموانئ تبحث مع بلدية طبرق تطوير الموانئ

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس مصلحة النقل البحري والموانئ عمر الجواشي مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية تطوير الموانئ بمدينة طبرق .

وناقش الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد الإسراع في صيانة ميناء البريقة النفطي .. الذي يسهل عملية وصول الوقود إلى مستودع شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق.

كما ناقش عميد البلدية تطوير ميناء طبرق التجاري بتوفير الميزانيات اللازمة لصيانة الأرصفة ليتم استقبال السفن والبضائع.

وطالب رئيس مصلحة النقل البحري والموانئ على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام التجار حتى يتجه التاجر إلى ميناء طبرق وينعكس ذلك على المواطن .

وحضر الاجتماع نائب رئيس مصلحة النقل البحري والموانئ محمد السيوي، وأمر قاعدة طبرق البحرية اللواء ناجي بوعلوية .

كما حضر الاجتماع وكيل ديوان البلدية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للقطر والإنقاذ والخدمات البحرية، ومدير ميناء الحريقة النفطي السيادي.

يشار أن مدينة طبرق بها أربعة موانئ وهي ميناء طبرق التجاري وميناء القاعدة البحرية وميناء الحريقة النفطي وميناء البريقة .