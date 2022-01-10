الكاميرون والرأس الأخضر يتقاسمان صدارة المجموعة الأولى لكأس أفريقيا
أخبار ليبيا24
تقاسم منتخبا الكاميرون والرأس الأخضر صدارة المجموعة الأولى للنسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
جاء ذلك عد فوزهما أمس الأحد في افتتاح منافسات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون أمام كل من بوركينا فاسو وأثيوبيا.
وفي المباراة الأولى نجح منتخب الكاميرون بشق الأنفس من الفوز على بوركينا فاسو، على ملعب أوليمبي في العاصمة ياوندي. حيث استطاع تقدم الأخير تسجيل هدف السبق بواسطة غوستافو سانغاري في الدقيقة 24 من المباراة قبل أن يرتكب خط دفاعه أخطاء فادحة أسفرت عن ركلتي جزاء سجل بمهما فينسيت أبو بكر هدفين متتاليين في الدقيقتين 40 و45.
🎥 ملخص المباراة
الكاميرون تحسم الفوز في مباراة افتتاح #كأس_الأمم_الإفريقية2021 أمام بوركينا فاسو بهدفين لهدف 🇨🇲 #كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #CMRBFA | @Football2Gether pic.twitter.com/xAqVF33coc
— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 9, 2022
من جهته استهل منتخب الرأس الأخضر مشواره في مشاركته الثالثة في تاريخه بالكأس القارية بفوز ثمين على إثيوبيا بهدف نظيف.
وسجل هدف الفوز لمنتخب الرأس الأخضر، مهاجم الفيصلي السعودي، جوليو تافاريز في الدقيقة 45.
🎥 ملخص المباراة
الرأس الأخضر تحسم أول مبارياتها في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 على حساب إثيوبيا بنتيجة 1-0 🇨🇻#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #ETHCPV | @Football2Gether | @fcfcomunica pic.twitter.com/xMz8NxIPTo
— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 9, 2022