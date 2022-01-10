الكاميرون والرأس الأخضر يتقاسمان صدارة المجموعة الأولى لكأس أفريقيا

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تقاسم منتخبا الكاميرون والرأس الأخضر صدارة المجموعة الأولى للنسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

جاء ذلك عد فوزهما أمس الأحد في افتتاح منافسات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون أمام كل من بوركينا فاسو وأثيوبيا.

وفي المباراة الأولى نجح منتخب الكاميرون بشق الأنفس من الفوز على بوركينا فاسو، على ملعب أوليمبي في العاصمة ياوندي. حيث استطاع تقدم الأخير تسجيل هدف السبق بواسطة غوستافو سانغاري في الدقيقة 24 من المباراة قبل أن يرتكب خط دفاعه أخطاء فادحة أسفرت عن ركلتي جزاء سجل بمهما فينسيت أبو بكر هدفين متتاليين في الدقيقتين 40 و45.

من جهته استهل منتخب الرأس الأخضر مشواره في مشاركته الثالثة في تاريخه بالكأس القارية بفوز ثمين على إثيوبيا بهدف نظيف.

وسجل هدف الفوز لمنتخب الرأس الأخضر، مهاجم الفيصلي السعودي، جوليو تافاريز في الدقيقة 45.