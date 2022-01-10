العريبي: لجنة خارطة الطريق ستجتمع اليوم مع السايح بشأن الانتخابات

أخبار ليبيا24

قال، عضو لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب، عيسى العريبي، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الإثنين مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، بشأن الانتخابات.

وأوضح العريبي، لأخبار ليبيا 24، أن اللجنة اجتمعت مع لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. حول القاعدة الدستورية والمسار الدستوري.

وأكد أن هناك توجها لمعالجة المختنقات التي تواجه العملية الدستورية.

وحول جاهزية خارطة الطريق يوم 25 يناير، في حال إعلان المفوضية عن عدم إقامة الانتخابات في 24 يناير، أكد العريبي، إن الخارطة ستكون جاهزة قبل 25 يناير.

وقال، “هناك توافق مع المجلس الأعلى للدولة”.

وأضاف العريبي، أن اللجنة تعد للقاءات مع الأحزاب والقوى الفاعلة في ليبيا. وأنهم سيناقشون مع مجلس الدولة استكمال خارطة الطريق.