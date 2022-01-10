العريبي: اتفقنا مع السايح بموافاتنا بجدول زمني للعملية الانتخابية

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب عيسى العريبي اليوم الإثنين. تم الاتفاق مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بموافاتنا بجدول زمني للعملية الانتخابيه في ظل الاستفتاء على الدستور.

وأوضح العريبي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″. إنهم اجتمعوا مع السايح لبحث ومناقشة البعد الزمني للوصول إلى مرحلة الانتخابات وفق دستور مستفتى عليه.

وتحدث عضو لجنة خارطة الطريق عن أسباب توقف عمليه الاستفتاء سابقاً، بالإضافة إلى مخاطر تنفيذ مشروع الدستور في حال لم يكن توافقي أو رفضه.

وأضاف العريبي، أن الجميع أكد على أهمية أن تكون القوانين تفي باستكمال، وتنفيذ عملية الاستفتاء، وتوضيح الأمور الفنية التي تساهم في استكمال هذه المرحلة.

وأشار العريبي إلى أنه تم الاتفاق على موافاتهم بجدول زمني للعملية الانتخابية في ظل الاستفتاء على الدستور.