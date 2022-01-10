السيوي: المصارف التجارية تشرع في تنفيذ مخصصات الـ 20 ألف دولار

أخبار ليبيا 24

شرعت المصارف التجارية في تنفيذ مخصصات الـ20 ألف دولار للعام الجاري، وفق تصريح مدير مشروع أرباب الأسر بالمصرف المركزي، سالم السيوي.

وقال السيوي لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، إنه تم استئناف فتح منظومة الأغراض الشخصية للعام الجاري.

وأشار السيوي إلى أن المصارف التجارية بدأت في تنفيذ مخصصات منظومة الأغراض الشخصية المقسمة بين البطاقة والحوالات السريعة، وفق سعر الصرف المحدد من المركزي.

وأوضح السيوي، أن تأخير صرف منحة الزوجة والأبناء سببه وزارة الشؤون الاجتماعية.

مشيرا أنها من المفترض أن ترسل إلى مصرف ليبيا المركزي خطاباً حتى يأذن المصرف بصرف المنحة.

مؤكداً أنه لم يصل للمصرف المركزي خطاب من الشؤون الاجتماعية لصرفها حتى هذه اللحظة.