السائح يلتقي المنفي ويطلعه على الوضع الوبائي في البلاد

أخبارليبيا24_متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض‏، الدكتور حيدر السائح. أوضاع المركز ومدى قدرته على مجابهة وباء كورونا، واتخاد الاجراءات الاحترازية اللازمة.

وأكد السائح للمنفي استعداد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتعزيز الصحة العامة والحماية الصحية للمواطنين. وخاصة فيما يتعلق بمجال مكافحة الأمراض من خلال العمل على إيجاد الطرق العلمية للوقاية منها ومكافحتها. بالتعاون مع المراكز المتخصصة المناظرة له بالعالم. والتواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.

وأشار السايح إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا ما زال على ما هو عليه، وأن اللقاحات متوفرة والمراكز تواصل تقديم التطعيمات للمواطنين. والمقيمين في كل المناطق والمدن الليبية.

وأشاد المنفي بدور العاملين بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، في التصدي لهذه الجائحة من خلال برنامج التطعيمات وتوعية المواطنين بأخطارها.

في حين قدم مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في ختام اللقاء ، بطاقة تطعيم إلكترونية رئيس المجلس الرئاسي.

يذكر أن رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالخدمات الصحية بني وليد محمد أبو النيران قد أكد اليوم الإثنين. تسجيل أكثر من 450 حالة إصابة باللشمانيا.

وأوضح ابو النيران لـ”أخبارليبيا24″ أن ازدياد أعداد الإصابة بالمرض في المنطقة بسبب في ذلك انتشاره في فصل الشتاء. وتأخر المكافحة لذبابة الرمل ناقل المرض.

وأضاف أن المركز أجرى خلال الفترة الماضية مسحا مبدئيا للمناطق الموبوءة باللشمانيا الجلدية، ولكن لم تتم مكافحة المرض.