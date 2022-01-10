الدبيبة يبحث مع شكشك دعم المربين وجدول الرواتب الموحد

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التقى رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء بطرابلس. رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمتابعة دعم المربين من خلال توريد الأعلاف وفق آليات منظمة تضمن استمرارها ووصولها لمستحقيها.

وناقش الاجتماع بحسب صفحة الحكومة على الفيسبوك نتائج اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بإعداد جدول الرواتب الموحد. إلى جانب ضرورة المتابعة الجادة للجان لنتائج متابعة ديون العلاج بالداخل والخارج في مجال الصحة لضمان استمرار العلاج للمواطنين.

كما أكد الدبيبة خلال اللقاء على ضرورة الاستمرار في استكمال الاجراءات الفنية والمالية لتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية. في مجالي الكهرباء والطرق والكباري.

وفي سياق منفصل بحث رئيس مصلحة النقل البحري والموانئ عمر الجواشي مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية تطوير الموانئ بمدينة طبرق .

وناقش الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد الإسراع في صيانة ميناء البريقة النفطي .. الذي يسهل عملية وصول الوقود إلى مستودع شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق.

كما ناقش عميد البلدية تطوير ميناء طبرق التجاري بتوفير الميزانيات اللازمة لصيانة الأرصفة ليتم استقبال السفن والبضائع.

في حين طالب رئيس مصلحة النقل البحري والموانئ على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام التجار حتى يتجه التاجر إلى ميناء طبرق وينعكس ذلك على المواطن .

وحضر الاجتماع نائب رئيس مصلحة النقل البحري والموانئ محمد السيوي، وأمر قاعدة طبرق البحرية اللواء ناجي بوعلوية