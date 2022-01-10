الدبيبة يطالب بضرورة الفتح الفوري لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة

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طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأثنين في اجتماع مع حرس المنشآت النفطية بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس بضرورة الفتح الفوري لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة.

وأستمع الدبيبة بحسب صفحة رئيس مجلس الوزراء على فيسبوك لمطالب حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي. مؤكدا على الفتح الفوري لحقول “الشرارة والفيل والوفاء والحمادة”.

في حين أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في الفرع لتأدية مهامهم .

وكان وزير النفط محمد عون قد أعلن في وقت سابق لوكالة بلومبيرغ الأمريكية إن إنتاج النفط في ليبيا ارتفع إلى 900 ألف برميل يوميا. بعد انتهاء أعمال الصيانة لخط أنابيب رئيسي للنفط الخام.

وأضاف عون إن زيادة الإنتاج جاءت عقب استكمال أعمال الأسبوع الماضي على خط الأنابيب. الذي يربط حقلي سماح والظهرة بأكبر محطة تصدير في البلاد .

في حين أن أي انخفاض مستمر في الإنتاج من ليبيا التي تضم أكبر احتياطيا قد يعيق جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول. وشركائها لتعزيز الإمدادات وفقا للوكالة.

يشار إلى أن شخصان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام. قد صرحا إلى وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن الحقول النفطية السدرة ورأس لانوف وحريقة والزويتينة من المرجع أن تظل مغلقة. حتى أوائل الأسبوع المقبل حيث إنها نكسة أخرى لليبيا التي انخفض إنتاجها إلى أقل من مليون برميل يوميا .