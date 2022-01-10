الدبيبة يؤكد على مدراء صناديق الأعمار ضرورة البدء الفعلي لعملهم

‎أخبارليبيا24_متابعات

‎بحث رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم الإثنين مع مدراء صناديق إعمار كل من بنغازي ، درنة ، سرت ، وجنوب طرابلس. بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة، والناطق باسم مجلس الوزراء محمد حموده. موضوعات بشأن إعادة الإعمار.

‎وأكد الدبيبة خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على الدور الرئيسي للصناديق للمساهمة في عودة الحياة والسكان إلى هذه المناطق المدمرة جراء الحروب المتعاقبة .

‎وأستعرض مديرو الصناديق في عرض ضوئي خططهم للعام 2022م.

‎وفي كلمة لرئيس ديوان المحاسبة أكد على ضرورة المشاركة الفاعلة لمصلحة التخطيط العمراني. في مشاريع المخططات.

‎وفي الختام أكد رئيس الحكومة على ضرورة البدء الفعلي لعمل الصناديق للمساهمة الحلول العاجلة. لعدد من الإشكاليات وأن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ.

في حين التقى رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء بطرابلس. رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمتابعة دعم المربين من خلال توريد الأعلاف وفق آليات منظمة تضمن استمرارها ووصولها لمستحقيها.

وناقش الاجتماع بحسب صفحة الحكومة على الفيسبوك نتائج اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بإعداد جدول الرواتب الموحد.

كما ناقش أيضا ضرورة المتابعة الجادة للجان لنتائج متابعة ديون العلاج بالداخل والخارج في مجال الصحة لضمان استمرار العلاج للمواطنين.

في حين أكد الدبيبة خلال اللقاء على ضرورة الاستمرار في استكمال الاجراءات الفنية والمالية لتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية.

في حين حدد هذه المشروعات في مجالي الكهرباء والطرق والكباري.