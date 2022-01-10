الخدمات الصحية بني وليد: تسجيل أكثر من 450 حالة إصابة باللشمانيا

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالخدمات الصحية بني وليد محمد أبو النيران اليوم الإثنين. تم تسجيل أكثر من 450 حالة إصابة باللشمانيا.

وأوضح ابو النيران لـ”أخبارليبيا24″ أن ازدياد أعداد الإصابة بالمرض في المنطقة بسبب انتشاره في فصل الشتاء. وتأخر المكافحة لذبابة الرمل ناقل المرض.

وأضاف أن المركز أجرى خلال الفترة الماضية مسحا مبدئيا للمناطق الموبوءة باللشمانيا الجلدية، ولكن لم تتم مكافحة المرض.

وأشار إلى انتشار القمامة والمستنقعات التي تعتبرها ذبابة الرمل ناقل المرض أرضًا خصبة للتواجد والتكاثر مع الأجواء الرطبة.

وأوضح أن بني وليد وتاورغاء تعتبر أكثر منطقتين تسجل أعلى حصيلة لإصابات اللشمانيا الجلدية. التي تعتبر مرض جلدي ونفسي بعد ترك آثار الإصابة على الوجه في حال عدم علاجها بالطريقة الصحيحة.

وطالب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات العاجلة للتخفيف من الإصابات خلال فصل الشتاء الذي ينتشر فيه المرض.