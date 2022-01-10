استمرار الطقس المتقلب على عموم ليبيا

10 يناير، 2022 10:57 ص
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أخبار ليبيا24

واصل المركز الوطني للأرصاد الجوية توجيه تحذيره بشأن جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة بشرق ليبيا نتيجة هطول الأمطار بغزارة.

وذكر المركز، في نشرته الجوية اليوم الإثنين، ببقاء الطقس شتوي متقلب مع رياح نشطة إلى قوية على مناطق شمال ليبيا.

وأوضح، أن سرعة الرياح تتجاوز في بعض الأحيان (60) كلم في الساعة، ومصحوبة بسقوط أمطار رعدية من حين لآخر.

وذكر، أن الطقس يشهد استمرار سقوط الأمطار الجيدة  الغزيرة خاصة على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى الجبل الأخضر.

ولفت إلى أن الأمطار ستسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

كما لفت المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن من المتوقع سقوط أمطار من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن الأجواء ستكون باردة على كامل البلاد، ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها الفصلية.

أمّا البحر، مضطرب إلى شديد الاضطراب على طول الساحل مع ارتفاع للموج قد يتجاوز (4) أمتار.

10 يناير، 2022 10:57 ص
23

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