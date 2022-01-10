استطلاع| متابعي “أخبارليبيا24” يرفضون إعلان مصرف ليبيا المركزي بأنه حقق إنجازًا كبيرًا بتوفير السيولة

أخبارليبيا24- استطلاع

تعاني ليبيا من أزمة سيولة منذ سنوات ولم تستطيع الحكومات المتعاقبة حل هذه الأزمة التي أرقت حياة المواطنين وأنغصت عيشهم.

وتعتبر الأمول هي عصب الحياة إذ من خلالها يتمكن المواطن من توفير الحاجيات الضرورية للبيت والأسرة وفي حال نقصانها أو تأخرها تتوالى المتاعب والأزمات المختلفة.

الأيام القليلة الماضية أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن طريق بيان بأنه حقق إنجازًا كبيرًا بتوفير السيولة لفروع المصارف في ليبيا كافة.

وحول هذا الإعلان من المركزي نشرت “أخبارليبيا24” استطلاعًا حول هل حقيقة أن مشكلة السيولة انتهت في 2021 وشعر المواطن أن هناك انفراجة في الحصول على الأموال من فروع المصارف.

بداية تقول والدي قدوتي :”لايروق لي هذا المسكن من الصديق الكبير”.

ويقول السنوسي ابوزهو :”لا”، ويؤيده أكرم العقوري بالقول :”لا مستحيل بعكس دمرها”.

وتابع أكرم العقوري :”المفروض يتحاكم الكبير على الجرائم الاقتصادية والبزنس هو والحبري تحت الطولة”.

ويؤكد منصور الشكماك بالقول :”لا”، ويقول عمر أبوجريدة :”لازالت مثعترة، مسكنات يا صديقي”.

ويرى Salah Ballag أنه لا سيولة متوفرة بحسب إعلان المركزي ويؤيد قوله أبوجمانة أبوجمانة بأنه لاسيولة متوفرة”.

أم مصطفى تقول “لا، لأنهم ايبهدلوا فينا وما اينزلوهن الرواتب وما يجي الراتب إلا نحن قطعنا الجوع وحرق الدم حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأجاب أبو إدريس، وأحمد الحصادي، و Abo Amgd، وأحمد بن خليل، و Fthi Alshipli، والتيكو متجوال المتجوال بـ “لا” أي أن السيولة لم تتوفر بحسب إعلان المركزي.

ويقول خالد كنبوث :”الله لا تربحهم تعبونا الله لا يباركلكم لا في رزقكم ولا صغاركم، الله لا يوريكم وين تعفسوا الله يحشركم وأنتم لا تبصرون الله لا تربحكم ذليتوا الرجال والنساء الله لا تربحكم الله لا تربحكم”.

وترى Fajriea M Idris أن السيول لم تتوفر وتقول :”لا بالذل وقلة القيمة والبهدلة وعدم الاحترام”.

وتقول Giuma Bensaad :”لا مصرف الوحدة بالقطارة”، فيما يقول Mohamed Habel :”حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، من أحد أسباب أزمات البلاد هم جماعة المصارف وعلى رأسهم مصرف ليبيا المركزي”.

ويؤكد الحجر الصوان بالقول :”هدا اختصاصه لو كل شخص موكول له عمل يشكروه وين الواجب”.

ويقول Akram Elageli :”بالنسبة لمصرف الوحدة واللة مازال وفضيحة

ويعتقد كبير ويفهم :”لا، بل زاد الطين بله، وارتفعت الاسعار وقل الدخل وأصبح المرتب لا يكفى 10 أيام”.

ويرى Mustafa Ali أنه :”فاشل في كل شيء وخصوصا مصرف الوحدة”، فيما يقول محمد البرغثي :”لا، سراقة فساد كلهم”.

ويؤكد نوري المرابط :”لا ثم لا، بدون كذب على الناس”.