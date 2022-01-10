استطلاع | بين الفشل والنجاح.. آراء متباينة حول انتزاع القطراني لحقوق برقة وفزان بعد مباشرته أعماله من طرابلس

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

بعد أن دبت الخلافات داخل أروقة حكومة الوحدة الوطنية، وبلغت المشاحنات بين رئيسها، عبد الحميد الدبيبة، ونائبه الأول حسين اعطية القطراني أشدها، ظهرت وساطات بين الطرفين لعودة القطراني لمباشرة عمله من طرابلس.

حيث أعلن مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي، صلاح الغزالي، في مطلع يناير الجاري أن القطراني، سيعود إلى مباشرة عمله من مكتبه في العاصمة طرابلس.

وساطات محلية ودولية

وأكد الغزالي حينها أن عودة القطراني إلى طرابلس جاءت بعد توسط بعض الأطراف من بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من أعضاء مجلس النواب لحل الإشكاليات بين القطراني ورئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح الغزالي أن الخلاف بين رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ونائبه حسين القطراني كان بسبب ما أسماه بعدم العدالة في توزيع الوظائف بين الأقاليم الثلاثة.

أسباب توتر العلاقات

وتوتُّرت العلاقة بين القطراني والدبيبة منذ أكتوبر 2021، على خلفية مطالبة الأول بإعادة هيكلة ديوان مجلس الوزراء وتحديد اختصاصات نائبي رئيس الحكومة.

وفي هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر” يقول: ” بعد توتر العلاقة بين القطراني والدبيبة على خلفية مطالبة الأول بتحديد اختصاصات نائبي الحكومة واتهامه للدبيبة بعدم توزيع الوظائف بعدالة بين الأقاليم الثلاثة.. نجحت وساطات بينهما في أن يباشر القطراني أعماله من طرابلس.. فهل ينجح الأخير في انتزاع حقوق برقة وفزان؟”.

آراء متباينة

يقول Aliniski Kraiowiski، “الدبيبة هدد بتغيير النائب الأول واستبداله بشخص آخر وبهذا تم إقناع القطراني بالرجوع إلى سابق عملة خوفا من فصلة واستبداله”.

من جانبهما رأي المشاركين، Ali Allrajhi، والحواز معتصم، أن القطراني لن ينجح في انتزاع حقوق برقة وفزان.

عودة في الوقت الضائع

من قال المشارك، ميلود المشاي: “عودة في الوقت الضائع ليس من أجل إقليم أو وطن!!، ولكن من أجل منفعة شخصية يخرج بها لأن من الممكن تكون هناك انتخابات أو تشكيل حكومة جديدة” على حد تعبيره.

أما المشارك Aldabrz Adbrozقال متسائلاً: “لا أعرف حتى الآن ما هي حقوق برقة؟.. كل مناطق ليبيا تعاني من نفس المشاكل”.

ضياع الحقوق في ظل تغول الميليشيات

بدوره رأى Lutfi Algezany أن القطراني لن ينجح في انتزاع حقوق برقة وفزان في ظل تغول الميليشيات التي تسيطر على طرابلس.

أما المشارك، محمد المخرم، فقال: “نعم سوف ينجح و بقوة في نهب مئات الملايين وربما المليارات من أموال الدولة الليبية ولا يهمه فزان ولا برقة”. على حد قوله.

المطالبة بالخروج في مظاهرات حاشدة

المشارك، علي طويل، رأى أن النجاح في ليبيا معدوم مطالبا الشعب بالخروج على بكرة أبيه على مقرات المسؤولين بالمظاهرات الحاشدة حتى ينتهي الفساد المالي الذي استشرى في البلاد.

وقال المشارك، Osama Saleh : “لا أعتقد أنه سيفعل شيء لبرقة.. إنه يرى أنها فرصة المأرب الشخصية قبل رحيل الحكومة” وفق قوله.

في رأي مغاير رأى المشارك، مراد الورفلي، أن الطرفين سيتفقان وستبدأ مرحلة جديدة عنوانها البناء والإعمار والأمن في كل المناطق الشرقية والجنوبية والغربية وكامل تراب ليبيا.