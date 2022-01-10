إنفوغرافيك| الحد الأعلى والأدنى للأجور في ليبيا خلال 2021

10 يناير، 2022 10:21 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أعلى المهن أجراً في ليبيا:

– الجراحون

– القضاة

– المحامون

– مديرو البنوك

– الرؤساء التنفيذيون

– المديرون الماليون

 – أخصائيو تقويم الأسنان

– أساتذة الجامعات

 – الطيارون

– مديرو التسويق

– 450 د.ل الحد الأدنى للمرتبات

– 50% زيادة في العمل الإضافي

– الأجر الشهري في غالبية المهن من 580 د.ل إلى 2290 د.ل

– المهن الأعلى أجرًا من 3,060 د.ل  إلى 8,510 د.ل

ساعات العمل:

– 48 ساعة في الأسبوع.

–  10 ساعات يوميا كحد أقصى في معظم المهن

10 يناير، 2022 10:21 م
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