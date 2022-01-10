إنفوغرافيك| الحد الأعلى والأدنى للأجور في ليبيا خلال 2021
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أعلى المهن أجراً في ليبيا:
– الجراحون
– القضاة
– المحامون
– مديرو البنوك
– الرؤساء التنفيذيون
– المديرون الماليون
– أخصائيو تقويم الأسنان
– أساتذة الجامعات
– الطيارون
– مديرو التسويق
– 450 د.ل الحد الأدنى للمرتبات
– 50% زيادة في العمل الإضافي
– الأجر الشهري في غالبية المهن من 580 د.ل إلى 2290 د.ل
– المهن الأعلى أجرًا من 3,060 د.ل إلى 8,510 د.ل
ساعات العمل:
– 48 ساعة في الأسبوع.
– 10 ساعات يوميا كحد أقصى في معظم المهن