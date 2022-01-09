وليامز تعلق على لقاء الناظوري والحداد في سرت

أخبارليبيا24

علقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. على لقاء القائد العام للجيش الليبي الملكف الفريق عبدالرازق الناظروي ورئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد في سرت.

وقالت وليامز في تغريدة على “تويتر” :”أُرحب بشدة بانعقاد الاجتماع الثاني بين الفريق أول عبد الرازق الناظوري والفريق أول في مدينة سرن.

وتابعت “أجدد التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية”.

وأكد مدير مكتب القائد العام وعضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الفريق خيري التميمي، أن لقاء الناظوري والحداد في سرت، يأتي استكمالا للاجتماع السابق.

وفي تصريح صحفي قال التميمي :”إن اللقاء يأتي في إطار برنامج لتوحيد المؤسسة العسكرية وزرع الثقة بين الطرفين”.

ولفت مدير المكتب إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يسير في الاتجاه الصحيح. مشيرا إلى أن اللقاء يتم بحضور شخصيات عسكرية من الطرفين.

وكان الناظوري والحداد عقدا أمس السبت لقاءً في مدينة سرت هو الثاني في أقل من شهر بحضور عدد من رؤساء الأركان ومدراء الإدارات العسكرية من الجانبين.