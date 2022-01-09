وزارة التربية والتعليم تقعد إجتماعها الدوري للعام 2022

أخبارليبيا24_متابعات

عقدت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الأحد اِجماعها الدوري الأول للعام الدراسي 2022م.

وأشار مُدير مركز المناهج التربوية “الطاهر حبيب” خلال الاجتماع إلى أن ترقّب وصول دفعة أولى من الكتاب المدرسي.

وأكد الوزارة أن الدفعة الأولى قد تصل خلال الأسبوع الجاري للمخازن.

وعرض الاجتماع سير عمل مصلحة المرافق التعليمية بصيانة المُؤسسات التعليمية وتوفير التّجهيزات المدرسية.

وناقشت أخر مستجدات إفراجات العُقود المُتعثِّرة والإجراءات التي اِتّخذتها الوزارة بشأنها مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.

واوضحت الوزارة على صفحتها بالفيسبوك أن الاجتماع استعرض مُستجدات طِباعة الكتاب المدرسي بعد تكيلف 12 شركة للطباعة من قبل اللجنة الوزارية.

وناقش الاجتماع مُستجدات تحصين المدارس والتطعيمات ضد كورونا برعاية وزارة التعليم ومركز مُكافحة الأمراض.

وكانت مراقبة التعليم بنغازي قد أصدرت اليوم الأحد قرارًا يقضي بأن يومّي الإثنين والثُلاثاء عُطلة رسمّية بالمُؤسساتِ التعليمية.

وأوضحت مراقبة التعليم عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن العطلة نتيجةً لسوءِ الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة٠

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد حذر من طقس شتوي متقلب مع رياح نشطة إلى قوية على مناطق الشمال.

في حين أضاف المركز أن هناك فرصة سقوط أمطار جيدة.

ونوه إلى أنها قد تكون مصحوبة بخلايا رعدية خاصة مناطق الشمال الشرقى.

وأوضح أن الطقس في رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة.

واوضح أن الامطار هذا اليوم قد تقل فاعليتها من مساء اليوم.

في حين أشار إلى أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء الغد وتكون فرصة جيدة لسقوط الأمطار من جديد.