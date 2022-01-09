مدير مستشفى الهضبة الخضراء ينفي وجود أدوية بالمخزن المحترق

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أكد مدير مستشفي الهضبة الخضراء سالم بوقصة في تصريحات صحافيه رصدتها أخبار ليبيا 24 أن محتويات المخزن جميعها معدات طبية.

ونفى بوقصة ما يتداول حول وجود مخازن للأدوية مؤكدا أنه لا صحة لما يتداول عن وجود أدوية داخله.

وأوضح أن المخزن المنكوب خاص بالمستشفى فقط، وليس تابعا لوزارة الصحة.

مشيرا إلى أنه لم يتم التواصل بعدُ لمعرفة أسباب الحريق بمخازن المستشفى، والتحقيق ما زال مستمرا.

وكان حريق قد إندلع بمخازن الأدوية والمعدات الطبية بمستشفى الهضبة الخضراء بالعاصمة طرابلس، من غير أن تعرف الأسباب التي أدت إلى اندلاعه.

وهرعت سيارات الدفاع المدني إلى مكان لإخماد الحريق الذي ظهر هائلًا في صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وطمأنت إدارة مستشفى الخضراء بأن الحريق لم يسفر عن أي أضرار بشرية.

وكتب إدارة المستشفى، على فيسبوك، “نطمئن جميع المواطنين بالحريق الناشب في محيط المستشفى. بأن الحريق في المخازن ونعلمكم أن جميع المرضى والعاملين بالمستشفى بحالة جيدة والآن فريق الأمن والسلامة يقومون بإخماد الحريق”.

وقال المدير العام لمستشفى الهضبة الخضراء سالم أبو قصة، في تصريحات صحفية، أن مخازن المستشفى تحوي معدات وأدوية، وأن سبب الحريق مازال غير معروف حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة قد تفقد صباح اليوم الأحد المخزن المحترق بمستشفى الخضراء والتابع لوزارة الصحة.

في حين قد تعرض المخزن لحريق مساء السبت بسبب التماس كهربائي.

والتقى الدبيبة مع فريق جهاز المباحث الجنائية واستمع لملاحظاتهم حول الحريق، مشددًا على ضرورة إعداد التقرير النهائي حول أسبابه.