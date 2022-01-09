الليبيون يتسألون متى سنذهب لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

لم يعد يخفى على أحد أن مصير الانتخابات الرئاسية وقائمة المرشحين النهائية أمران مازالا مبهمين .. بين جدل قانوني وخلافات سياسية.

ولعل الشكوك حول إمكانية إتمام العملية الانتخابية باتت كبيرة إلى حد ما، في ظل الانقسام العميق داخل المجتمع الليبي ورفض للمرشحين.

أبرز العقبات

إلا أن المعضلة الأكبر تكمن بالقانون الذي ستجرى على أساسه، فبينما أكد رئيس البرلمان والمرشح الحالي عقيلة صالح مراراً على أنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا، شدد على أن القانون لم تتم صياغته لصالح أشخاص معينين.

من جهة ثانية، يبقى الوضع الأمني الهش بالبلاد أزمة أخرى، وسط تفلت الميليشيات، خصوصاً بعدما شهدت العملية الانتخابية حوادث عدة .

تزوير

كما اشتكى ناخبون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن أشخاصاً سحبوا بطاقاتهم الانتخابية، ما غذى الشكوك باحتمال حصول تزوير.

كذلك شهدت مراكز أخرى سرقة أكثر من 2300 بطاقة انتخابية من 5 مراكز اقتراع على أيدي مسلحين في غرب البلاد، بينها طرابلس.

آراء المصوتين

أخبار ليبيا 24 طرحت تسأل بشأن تجاهل الشعب من قبل المسؤولين حول إجراء الانتخابات ووقتها المحدد ؟

يقول “أرحومه العلاقي” على الشعب العظيم أن يقوم بالزحف على كل مسؤول يعرقل الانتخابات .

وذكرت “آیلان الغریانے” ساد من المهزله والتلاعب .. خلاص ياكيف مايبو ياتقعد فوضي حسبي الله ونعم الوكيل .