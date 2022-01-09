لإساءة استعمال سلطاته الوظيفية.. حبس مدير شركة الاستثمارات الخارجية احتياطيا

أخبار ليبيا 24

أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، موسى عتيق، احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأفاد مكتب النائب العام في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار استيفاء إجراءات تحقيق الوقائع المسندة إلى مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

إساءة استعمال سلطات الوظيفة

وأوضح البيان أن وكيل النيابة العامة باشر، اليوم الأحد، إجراء مواجهة القائم على إدارة الشركة بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير.

وأيضا تقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

إحداث ضرر بالمال العام

كما يُواجه مدير عام شركة الاستثمارات الخارجية، تهماً تتعلق بإحداث ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة.

وأيضا تسببه بخطأ جسيم في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها 200 مليون جنيه مصري، وبلغت قيمة الأخرى 5 ملايين دولار أمريكي.

الحبس احتياطيا على ذمة القضية

وأشارت النيابة العامة أنه بالفراغ من مواجهته بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في شأنها، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.

يُشار إلى أن ‏مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، قرر في يونيو الماضي، تكليف موسى عتيق مديرا عاما للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.