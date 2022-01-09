لصوص يهاجمون مشاهير أثناء تصوير مسلسل مصري

تعرض صناع المسلسل المصري “حلم الأسمرات” لهجوم من قبل مجهولين، خلال تصوير مشاهد من العمل، ما تسبب بإلغاء التصوير بعد سرقة المعدات الخاصة.

في التفاصيل، هاجم مسلحون صناع المسلسل المصري الذي تقوم ببطولته صابرين وكمال أبو رية وأحمد عبد العزيز ونهال عنبر ومن إخراج حسني صالح، بينما كانوا يقومون بتصوير عدد من المشاهد بمنطقة الشيخ زايد.

وفوجئ كادر المسلسل بهجوم من قبل مجهولين تسببوا في إيقاف التصوير.

ورغم تدخل بعض الفنانين لمحاولة إنهاء الأمر أو إقناع هؤلاء الأشخاص بألا يتعرضوا لموقع التصوير، إلا أنهم لم يستمعوا، وقاموا بسرقة إحدى الكاميرات.

فيما وثقت الكاميرا الثانية عملية السرقة والاقتحام، خاصة أن صناع المسلسل تركوها دون إطفائها.

الشرطة تتدخل وتضبط الفاعلين

وعلى الفور توجه مدير إنتاج المسلسل إلى قسم الشرطة من أجل تحرير محضر بالواقعة الخاصة بالسرقة، خاصة أن الخسائر تجاوزت المليون جنيه.

كما وجه المخرج المصري حسني صالح نداء استغاثة إلى قوات الأمن من أجل ملاحقة السارقين، التي استجابت فوراً، حيث تمكنت الأجهزة المصرية من ضبط اثنين من الفاعلين وإعادة الكاميرا المسروقة.

في حين قرر المخرج حسني صالح استكمال تصوير المسلسل في استوديو مصر بعيدا عن المشاهد الخارجية التي لم تكتمل بسبب عملية السرقة.