لسوء الأحوال الجوية..مراقبة تعليم بنغازي تعلن الإثنين والثلاثاء عطلة

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أصدرت مراقبة التعليم بنغازي اليوم الأحد قرارًا يقضي بأن يومّي الإثنين والثُلاثاء عُطلة رسمّية بالمُؤسساتِ التعليمية.

وأوضحت مراقبة التعليم عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن العطلة نتيجةً لسوءِ الأحوالِ الجوية التي تشهدها المدينة٠

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد حذر من طقس شتوي متقلب مع رياح نشطة إلى قوية على مناطق الشمال.

وأضاف المركز أن هناك فرصة سقوط أمطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة مناطق الشمال الشرقى.

وأوضح أن الطقس في رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة. هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتقل فاعليتها من مساء اليوم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء الغد وتكون فرصة جيدة لسقوط الأمطار من جديد.