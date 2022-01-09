استطلاع | فساد المسؤولين وإهدار المال العام يتربص برزق الليبيين 

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

يؤكد “مؤشر مدركات الفساد”، في ليبيا أن البلد من بين الدول الـ10 الأكثر فساداً في العالم، وبينما يتمنى المواطن الليبي الازدهار للدولة طيلة العقود الـ5 الماضية، فإنه لا يعمل على ذلك بالكيفية السليمة.

“رزق حكومة. ربي يدومه”، “هي خاربة خاربة” “جت عليا نا”، هذه مفردات من القاموس المحلي الليبي يعلل بها بعض الأفراد إقدامهم على الاختلاس والهدر والسرقة من أموال الدولة .. أو معاملة ممتلكاتها بالتخريب والإهمال في الوقت الذي تظهر بين حين وآخر مطالبات ميدانية بالقضاء على الفساد.

الابتزاز وعدم الكفاءة

الأمر الذي يعكس التناقض في سلوك كثير من المواطنين ونظرتهم نحو الفساد، وأدت المحاصصة إلى تقلد أشخاص مناصب مهمة من دون المعرفة بكيفية إدارتها.

ولم يسمح الانقسام السياسي تبعاته الفوضوية بتغيير النظام التشريعي الذي يغاير الواقع، بينما تعاني الهيئات الرقابية الابتزاز وعدم الكفاءة.

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع حول تهم الفساد التي تلاحق مسؤولين بحكومة الدبيبة، وزيري التربية والتعليم، والثقافة، إضافة إلى مخالفات وتجاوزات مالية لمسؤولين بوزارة #المالية، هل سنرى محاكمة عادلة لهؤلاء المسؤولين ؟

1- نعم

2- لا

3- التغاضي عن التهم كغيرهم من المسؤولين

المشاركة في الاستطلاع

موقع الوكالة على الفيسبوك : 37 مشاركة

موقع الوكالة على التويتر: 16 مشاركة

مجموع المشاركين في الاستطلاع 53 مشاركة

نتائج الاستطلاع

“نعم”: 1 مشاركة بنسبة 1.89 %

“لا”: 20 مشارك بنسبة 37.74 %

” التغاضي عن التهم”: 14 مشارك بنسبة 26.42 %

ويرى أغلب المشاركين في الاستطلاع أن لم يتم محاسبة المسؤولين عن الفساد، بل سيزداد نفوذهم والقانون في ليبيا يطبق فقط على المواطن الكادح فقط .

آراء المصوتين

قال “جمعة الطرشاني” لم يتم محاكمة المسؤولين سابقًا، ولم يتم محاسبة الجدد أيضًا .

وأوضح “Hosni Abodher” أعتقد أن الكل يأكل في قصعة واحدة، يعني “لا” لم يتم محاسبة المسؤولين عن الفساد .

وطالب “Elhashemi Ali” بمحاسبة كل من هم في السلطة، وتقديمهم للقضاء أمام كل الشعب .

وأكد “خالد كنبوث” أنه لن تتم محاسبة أحد بل سيزداد نفوذهم والقانون في ليبيا يطبق فقط على الغلابة واللي ماعنده حد .. لك الله ياليبيا الوحوش توحشت والكلاب تنهش في لحومنا دون حسيب ولا رقيب .. اللهم عليك بهم أنت عليهم قادر شل حركتهم وأعمى بصيرتهم وأجعل كيدهم في نحرهم ولا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية .. فإنهم اضروا بالمساكين وجوعوا الغلبانين، حسب وصفه .

وأضاف “الهمام بن عامر” لا لن تتم محاسبة المسؤولين.. لشئ واحد ومهم حتى لا يصاب الشعب بنكسة وهي العدالة والحفاظ على المال العام، حسب قوله .

مغردي تويتر

قال “AHMEADMG” إن الصديق الكبير احكم قبضته على مفاصل العاصمة .. ولن يستطيع أحد أن يلمس شعره أي مسؤول يعمل مع شريكه الدبيبة .

ومن جهته، قال “Ali Azayani” إنه سيتم إطلاق سراحهم مثل غيرهم من الفاسدين… إلا إذا أجريت الانتخابات ووصل الوطنيون النزهاء إلى سدة الحكم.

وأكد “الشيخ الشيخ” لا نرى لهم محاكمة لأنه مثل سابقيهم، أفسدوا وسرقوا ولازالو يصولون ويجولون . والحسيب والرقيب من العيلة . وشارك وجاء في الحجر !!!