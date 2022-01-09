عمران: المسار الدستوري محور نقاش لجنة هيئة الدستور ولجنة خارطة الطريق  

أخبار ليبيا 24

قالت عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، “أنهم اجتمعوا مع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب”.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أوضحت عمران أن محور النقاش كان المسار الدستوري.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة الآلية التي يمكن إيجادها لاستكماله وانجاحه بشكل توافقي، ليكون أساس الانتخابات القادمة.

ولفتت عمران، إلى أن اللقاء كان إيجابيا.

متوقعة عقد اجتماعات أخرى مع العديد من الجهات ذات العلاقة للوصول إلى مسار دستوري وقاعدة دستورية.