طقس شتوي متقلب مع رياح نشطة إلى قوية على مناطق الشمال

أخبارليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يكون الطقس شتوي متقلب مع رياح نشطة إلى قوية على مناطق الشمال.

وأضاف المركز أن هناك فرصة سقوط أمطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة مناطق الشمال الشرقى.

وأوضح أن الطقس في رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة. هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتقل فاعليتها من مساء اليوم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء الغد وتكون فرصة جيدة لسقوط الأمطار من جديد.

وأفاد المركز أن الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل بعض نفحاتها إلى ( 70 ) كم / ساعة.

وذكر أن درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (10-16) مْ , وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء.

أما الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده سقوط أمطار رعدية. وتكون جيدة على المناطق من الخليج إلى الجبل الأخضر.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذه الأمطار تسبب جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

ولفت إلى أن الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 60 ) كم / ساعة .

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (11-16) مْ.

وأفاد أن حالة الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة. السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة.

وأضاف أن الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتنشط نسبيا على بعض المناطق (غدامس والحمادة والجفرة) . ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (13 – 15) مْ.

وطقس الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا. والرياح غربية إلى جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15- 17) مْ .