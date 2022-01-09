طبرق تؤسس حراك “الانتخابات أولاً”

أخبارليبيا24- خاص

أسس مجموعة من النشطاء والمهتمين في مدينة طبرق حراكًا باسم “الانتخابات أولاً” عقب اجتماع بمقر المركز الثقافي.

وناقش النشطاء والمهتمين في مدينة طبرق خلال اجتماع في المركز مستجدات الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

واتفقوا على تشكيل حراك، ويتم اختيار اسم الحراك (الانتخابات أولاً) وأهدافه التأكيد على السيادة الليبية.

وأكدوا أن من أهداف الحراك المطالبة بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، والإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين للبرلمان.

ومن ضمن الأهداف دعوة أعضاء البرلمان عن الدائرة الأولى لاجتماع مع الحراك لتوضيح الإشكاليات الثلاثة التي طرحتها المفوضية والأوضاع القاهرة.

وذكر أنه من الأهداف كذلك رفض أي مرحلة انتقالية جديدة، الوقوف والمطالبة بالحق الانتخابي والوقوف باستمرار في الميادين وإجراء حوارات وجلسات.

وأشار الحراك إلى أنه تم اختيار عثمان المير ليتولى رئاسة حراك (الانتخابات أولاً)، موضحًا أن الحراك ينتهي عند الحصول على الحق الأصيل وهو الانتخابات في موعدها.