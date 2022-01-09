سيارة صينية تدخل المنافسة في سوق السيارات الكهربائية

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة السيارات الصينية المتميزة نيو Nio أحدث إضافة إلى مجموعتها، سيارة السيدان الفاخرة المدمجة ET5 التي تنضم إلى شقيقتها ET7 الأكبر، وتضع نصب عينيها على طراز تسلا الشهير موديل 3. بالإضافة إلى أخرى مماثلة الحجم من سيارات السيدان الكهربائية مثل بي إم دبليو i4.

ويعتمد طراز ET5 بشكل كبير على ET7 بتصميم داخلي مألوف للغاية في شكل أكثر إحكامًا.

سيارة أنيقة

ومع ذلك، فإن EV الجديدة للمبتدئين في نيو هي سيارة أنيقة وحديثة المظهر بخطوط نظيفة ومعامل سحب منخفض يصل إلى 0.24، اعتمادًا على الطراز.

وعند الحديث عن الأبعاد، يبلغ طول إي تي 5 نحو (188.6 بوصة)، و(77.2 بوصة) عرضًا و(59.0 بوصة) ارتفاعًا، وتركب على قاعدة عجلات تبلغ (113.7 بوصة).

هذا يعني أن لديها بصمة أكبر قليلاً من طراز تسلا 3 الذي يبلغ طوله 184.8 بوصة وارتفاعه 72.8 بوصة وعرضه 56.4 بوصة مع قاعدة عجلات 113.2 بوصة.

وتعتبر سيارة السيدان الكهربائية الجديدة من Nio مدعومة بمحركين كهربائيين مزدوجين بقدرة 150 كيلو وات في الأمام و210 كيلو وات في الخلف منتجين مجتمعة 483 حصانًا و 700 نيوتن متر من عزم الدوران.

وفقًا لشركة صناعة السيارات، يمكن لـET5 أن تتسارع من 0 – 100 كم/ ساعة في 4.3 ثانية.

بطارية النطاق القياسي

فيما يتعلق بمدى القيادة، وفقًا لدورة اختبار المركبات الخفيفة في الصين (CLTC)، يمكن أن يصل ET5 إلى أكثر من 550 كيلومترًا.

مع بطارية النطاق القياسي 75 كيلو وات في الساعة، وأكثر من 700 كيلومتر مع 100 كيلو وات في الساعة بطارية طويلة المدى.

وما يزيد على 1000 كم مع بطارية طويلة المدى بقوة 150 كيلو وات في الساعة.

وتقول الشركة الصينية في كل مكان إنها ستسمح لـ ET5 “بتحقيق تجربة قيادة ذاتية آمنة ومطمئنة في سيناريوهات مثل الطرقات السريعة، المناطق الحضرية ومواقف السيارات ومبادلة البطاريات”.

كما سيتم طرح مجموعة ميزات NAD الكاملة تدريجيًا بعد التحقق من صحة التطوير.

ميديا متطورة

وستصبح متاحة للمالكين الصينيين عبر اشتراك شهري بقيمة 105 دولارات أميركية بموجب ADaaS (إعلان كخدمة).

ويشتمل التصميم الداخلي البسيط والمتطور لـET5 على مجموعة أدوات HDR مقاس 10.2 بوصة وشاشة كبيرة على غرار الكمبيوتر اللوحي في الكونسول الوسطي.

كما تأتي مع قمرة القيادة الرقمية البانورامية التي تتميز بتقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وتقول نيو إنها تعاونت مع NREAL وNolo لتطوير نظارة ET5’s AR وVR على التوالي.

مع قدرة الأولى على عرض حجم شاشة فعال يبلغ 201 بوصة عند 6 أمتار، والأخيرة تقدم مجهرًا بدقة 4K.

مفتاح ذكي

وتشمل الميزات الأخرى ستارة من 256 لونًا من الإضاءة المحيطة ونظام الصوت المحيطي Dolby Atmos 7.1.4 ومفتاح UWB الرقمي والذكي.

وستصل نيو ET5 الجديدة في سبتمبر 2022 بسعر يبدأ من 51500 دولار أميركي قبل الإعانات، و40500 دولار أميركي معها.

بينما لم تذكر نيو متى سيتم طرح ET5 للبيع في الأسواق خارج الصين.

حيث أكدت أنه تم تصميمها لتلبية معايير C-NCAP وEuro NCAP من فئة الخمس نجوم.