ماكرون: أردوغان ينفذ مشروعا لتوسيع الإسلامي السياسي

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون” إن تركيا تنفذ مشروعا لتوسيع الإسلام السياسي، مشيرا إلى رفضه عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

ايمانويل ماكرون أضاف في مقابلة مع صحيفة ” Le Parisen أن السياسة التي يتبعها الرئيس رجب أردوغان لا تتوافق مع القيم الأوروبية .. إن مشروع السياسة والحضارة الذي ينتهجه أردوغان لا يتماشى مع القيم الأوروبية .

الرئيس الفرنسي الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي أردف أن “عضو الاتحاد الأوروبي، في إشارة لعضوية تركيا .. لا يعترف بقبرص. إنه يتبع سياسة عدوانية في شرق البحر المتوسط. أودّ أن تكون لتركيا علاقة مع أوروبا. لأنها إذا التزمت بقيمنا، فلا يمكنها الابتعاد عنا.”

تقدم لليمين واليمين المتطرف

يشار أن الرئيس ماكرون لم يترشح رسميا بعد إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في نيسان المقبل .. فيما تشهد البلاد تقدما واضحا لليمين واليمين المتطرف على حساب اليسار المفكك.

وكان ماكرون حذّر في محاولات كثيرة من محاولات تدخل من جانب تركيا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة التي سوف تُجرى بعد أشهر.

استطلاعات الرأي

وقال في إطار عرض وثائقي بثته قناة التلفزيون الفرنسية “فرانس 5” حول الرئيس التركي رجب أردوغان “بالتأكيد .. سوف تكون هناك محاولات للتدخل في الانتخابات المقبلة .. هذا مكتوب والتهديدات ليست مبطنة”.

استطلاعات الرأي تشير إلى أن ماكرون حصل على 24 و27% من نوايا التصويت، مع تقدّم بعشر نقاط على منافسيه الرئيسيين الثلاثة وهم مرشحة حزب “الجمهوريين” اليميني فاليري بيكريس وممثلا اليمين المتطرف مارين لوبن عن حزب “التجمّع الوطني” والإعلامي السابق إريك زمور الذي يحظى بنحو 15% من نوايا التصويت.

الانفصالية الإسلاموية

وفي إشارة إلى الجدل الحاد حول مسألة الدين الذي أثير بعد خطابه الخريف الماضي عن “الانفصالية الإسلاموية”.. انتقد الرئيس الفرنسي ما اعتبره “سياسة أكاذيب تتبعها الدولة التركية وتنقلها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها”.

زعيمة اليمين في فرنسا “مارين لوبان” كانت تقدمت في آذار الماضي رؤية حزبها لمحاربة الإسلام السياسي، في الوقت الذي استهلت فيه حملتها لانتخابات الرئاسة، مؤكدة أن هذا المشروع سيكون مضادا لقانون حماية مبادئ الجمهورية الفرنسية الذي طلبه ماكرون، وترى أنّه غير كافٍ للقضاء على خطر الإرهاب المُتصاعد في فرنسا وأوروبا.